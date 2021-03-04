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Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2» 

Вадим Дроздов 38 минут назад
"Арктик СПГ-2" — это проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Гыданском полуострове.
Пуск первой линии запланирован приблизительно на 2023 год, с поэтапным вводом объекта в 2023—2025 годах. В январе 2019 года Новатек заключил в общей сложности контракты на поставку оборудования на сумму более 5 млрд долл., что составляет около четверти от планируемых расходов на проект. В середине 2019 «Совкомфлот» и верфь «Звезда» подписали контракт на строительство еще четырех газовозов ледового класса. На конец 2020 года готовность проекта оценивалась в 32%, готовность первой линии — в 46%.
Наука и техника , Видео , Совкомфлот , Новатэк
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