В Китае опубликовали новые снимки с Марса 

Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении, передает китайский телеканал CGTN.

Кадры сделал китайский зонд «Тяньвэнь-1». Его запустили к Марсу в конце прошлого года. Его посадка на поверхность Красной планеты запланирована на май-июнь 2021 года.

#BREAKING The China National Space Administration releases three high-definition images of #Mars taken by the nation's first Mars exploration mission probe Tianwen-1 pic.twitter.com/niZnadV6hK— CGTN (@CGTNOfficial) March 4, 2021

Миссия зонда состоит в изучении происхождения планеты, ее атмосферы, геологических характеристик, особенностей магнитного поля Марса, а также в том, чтобы оценить пригодность Красной планеты для жизни людей в будущем.