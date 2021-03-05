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Москва

В Китае опубликовали новые снимки с Марса 

Мир24 и ещё 3 44 минуты назад
В Китае опубликовали новые снимки с Марса
Фото: NASA
Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении, передает китайский телеканал CGTN.
Кадры сделал китайский зонд «Тяньвэнь-1». Его запустили к Марсу в конце прошлого года. Его посадка на поверхность Красной планеты запланирована на май-июнь 2021 года.
Миссия зонда состоит в изучении происхождения планеты, ее атмосферы, геологических характеристик, особенностей магнитного поля Марса, а также в том, чтобы оценить пригодность Красной планеты для жизни людей в будущем.
Ранее стало известно, что исследователи обнаружили воду в частицах астероида Итокова.
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Наука и техника , Вэньчан , Китай
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