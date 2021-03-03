Ученые доказали связь COVID-19 с группой крови 

Риск заражения новой коронавирусной инфекцией выше у людей с II группой крови, выяснили американские ученые. Об этом сообщается в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

"Группа крови — это проблема, потому что она передается по наследству, и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики", — считает ведущий автор исследования Шон Стоуэлл.

То, как коронавирус SARS-CoV-2 взаимодействует с красными кровяными тельцами каждой из групп крови, эритроцитами, узнали ученые из больницы Brigham and Women's в Бостоне. Вирус, по их данным, использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, при этом легкость заражения зависит от мощности его связывания.

В процессе исследования стало известно, что белковый комплекс RBD больше всего склонен к связыванию с респираторными клетками людей II группы крови, а с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп крови RBD не связывается.

Исследователи подчеркивают, что их результаты не могут однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, так как тяжесть заболевания зависит от многих факторов.

Ранее медики рассказали о первых случаях "вечного" заражения коронавирусом.