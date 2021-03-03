Потребление алкоголя в детстве увеличивает риск алкоголизма

Дети, которым родители предлагают алкоголь, с большей вероятностью рассматривают его в положительном свете и в будущем начинают пить больше сверстников, предупреждают ученые из США . Хотя родители могут иметь благую цель познакомить ребенка с алкоголем под своим присмотром, в безопасной обстановке, в итоге это лишь подталкивает его к алкоголизму в будущем.

Дети, которых родители угощают алкоголем, в подростковом возрасте могут оказаться склонны к запоям и алкоголизму, сильнее сверстников, предупреждают специалисты Военно-медицинского университета в США. Исследование было опубликовано в журнале Drug and Alcohol Dependence.

Ранние наблюдения уже показали, что дети, которых родители угощали алкоголем, в подростковом возрасте будут употреблять его с вероятностью на 85% выше, чем сверстники без такого опыта. Также, чем больше были порции алкоголя, тем выше был риск развития склонности к пьянству.

«Несовершеннолетние пьют — это серьезная социальная проблема, но относительно мало что известно о потреблении алкоголя ребенком и его отношению к употреблению алкоголя, — пишут авторы работы. — Когда алкоголь предлагают детям, это приводит их к положительному восприятию спиртного».

Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена во многих странах, да и пьяный подросток на улице может привлечь внимание полиции. Однако проконтролировать ситуацию дома практически невозможно. Родители могут предлагать детям алкоголь, например, во время праздников. Часто за этим стоят благие намерения — родители считают, что ребенку лучше познакомиться с алкоголем и понять его воздействие в домашней обстановке, а не на какой-нибудь вечеринке. Часто речь идет даже не о полноценной порции алкогольного напитка, а о паре глотков. Но и этого, как показывает новое исследование, может быть достаточно, чтобы навредить.

Авторы работы использовали данные о 4842 детях из США в возрасте 9-11 лет, половину из них составили мальчики. Дети должны были сказать, насколько они согласны с утверждениями вроде «алкоголь помогает человеку расслабиться, почувствовать себя счастливым, почувствовать себя менее напряженным» или «алкоголь делает людей значимыми для других».

У 22% опрошенных детей уже был опыт употребления алкоголя. Чаще всего это было пиво, и, как правило, его предлагал отец.

Оказалось, что употребление алкоголя ребенком коррелирует с «положительными ожиданиями от алкоголя» — убежденностью в том, что употребление алкоголя приведет к положительным ощущениям и принесет пьющему какую-то пользу.

Контекст употребления не играл роли. Для детей было неважно, кто предлагал им алкоголь, разрешали ли им это делать — все это не влияло на формирование ожиданий от алкоголя.

«Наши результаты показывают, что приобщение ребенка к алкоголю может играть уникальную роль в развитии положительных ожиданий от употребления спиртных напитков, — говорит ведущий автор исследования Микела Мерфи. — А положительные ожидания, как известно, связаны с появлением проблем с алкоголем и стойкого алкоголизма в будущем».

Дети, рано приобщившиеся к алкоголю, чаще страдают от плохой успеваемости в школе и имеют проблемы с поведением во взрослой жизни, а также сильнее склонны к алкоголизму, предупреждают авторы работы. Алкоголь может повлиять на нормальное развитие жизненно важных органов ребенка, включая мозг, страдают печень, кости, нарушается выработка гормонов.

Поэтому родителям не стоит предлагать ребенку даже пары глотков вина за ужином — такая практика может привести к непоправимым последствиям.

При беременности алкоголь тоже пить не стоит — это может привести к развитию у ребенка депрессии. Дети выпивавших матерей к 18 годам сталкиваются с депрессией на 17% чаще, чем дети трезвенниц, предупреждают специалисты Бристольского университета. Кроме того, результаты оказались справедливы и для потомков постарше — дети употреблявших алкоголь матерей к 24 годам имели повышенные риски получить диагноз «депрессия».

Потребление алкоголя среди беременных — довольно распространенное явление.

В некоторых странах до 80% беременных употребляют спиртные напитки — возможно, это связано с тем, что небольшие порции алкоголя считаются безопасными.

Хорошо известно, что слишком обильные алкогольные возлияния приводят к тяжелым патологиям развития плода, однако относительно таких количеств спиртного, как 1-2 бокала вина в неделю, ведутся дискуссии.

Врачи, впрочем, сходятся во мнении — на время беременности алкоголь лучше вообще исключить.