Воздух на МКС пополнят азотом 

Атмосфера на Международной космической станции (МКС) в среду будет пополнена азотом для компенсации утечки воздуха, вызванной трещинами в российском модуле "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА

Ранее сообщалось, что в феврале грузовой корабль "Прогресс МС-16" доставил на станцию 40 килограммов азота.

"Сегодня будете выполнять наддув азотом… до 736 миллиметров (ртутного столба — ред.)", — сказал экипажу специалист подмосковного центра управления полетами.

Утром давление на станции составляло 729 миллиметров.

Как сообщалось, на этой неделе пройдут работы по окончательной заделке первой трещины длиной 4,5 сантиметра, обнаруженной в октябре 2020 года в промежуточной камере модуля "Звезда", они займут пять дней. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась.

Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную "заплатку". Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову — удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.