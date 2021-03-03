Владельцам смартфонов в США посоветовали отключить 5G

Американский оператор связи рекомендовал своим клиентам отключить 5G на смартфонах, чтобы сохранить зарядку. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на публикацию одного из крупнейших провайдеров США Verizon в Twitter. Сотрудник поддержки абонентов назвал способ улучшить автономность устройства с 5G, отключив работу связи пятого поколения. «Один из способов продлить время работы — включить LTE», — говорилось в сообщении.

Авторы отметили, что представители Verizon фактически не призвали абонентов отказаться от 5G, но очень осторожно намекнули на это. Спустя некоторое время опубликованный 28 февраля твит был удален.

Некоторые абоненты Verizon негативно восприняли совет оператора, назвав данный способ полумерой, которая не решает проблему. Также части пользователей показалось абсурдным приобретать новый и дорогой телефон с поддержкой работы в сетях пятого поколения, а затем отключать на нем 5G.

В разговоре с абонентами представители Verizon отметили, что на данный момент одним из приоритетов компании является расширение зоны покрытия с поддержкой сверхбыстрого диапазона mmWave. Журналисты заметили, что полноценный переход на 5G в будущем позволит клиентам американских операторов отказаться от LTE.