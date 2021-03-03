В Италии обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса 

В Италии обнаружен "нигерийский штамм" коронавируса — мутация устойчива к вакцинам. Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, пишет ТАСС.
"Впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны", — сказал Карузо.
Мутация была найдена в северном районе Брешии. В Италии коронавирусом заразились 2,9 миллиона, выздоровели 2,4 миллиона, скончались почти 100 тысяч человек. Ранее в Европе выросла заболеваемость коронавирусом.