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В Италии обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса 

Газета.Ru и ещё 2 25 минут назад
В Италии обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса
Фото: Reuters
В Италии обнаружен "нигерийский штамм" коронавируса — мутация устойчива к вакцинам. Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, пишет ТАСС.

"Впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны", — сказал Карузо.

Мутация была найдена в северном районе Брешии. В Италии коронавирусом заразились 2,9 миллиона, выздоровели 2,4 миллиона, скончались почти 100 тысяч человек. Ранее в Европе выросла заболеваемость коронавирусом.
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Наука и техника , Наука , ИТАР-ТАСС , Италия
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