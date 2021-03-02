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Москва

Apple засудят за сгоревший в кармане iPhone 

Lenta.ru и ещё 3 2 марта 2021
Apple засудят за сгоревший в кармане iPhone
Фото: Jonathan Nicholson / Legion-media.ru
Житель Мельбурна (Австралия) подал в суд на Apple за сгоревший iPhone. Об этом сообщает местное издание Seven News.
Ученый Роберт Де Роуз (Robert De Rose) обратился к юристам, чтобы сформировать иск против IT-гиганта. Предметом спора станет iPhone Xs, который сгорел в кармане брюк Де Роуза. Мужчина заявил, что почувствовал боль в районе бедра, затем услышал хлопок и шипение: «Я вскочил и тут же понял, что горит мой телефон».
Де Роуз постарался быстро извлечь девайс из кармана и выбросить его на землю. После инцидента у него зафиксировали ожоги второй степени, также была повреждена одежда.

«Повсюду был пепел, кожа на моей ноге отслоилась», — заявил пострадавший.

Возгорание устройства произошло в 2019 году, однако Apple, по словам мужчины, отказалась рассматривать его случай после того, как австралиец обратился в компанию.
Иском пользователя iPhone Xs займется юридическая компания Carbone Lawyers. Де Роуз заявил, что возмущен отсутствием реакции от Apple, намерен получить компенсацию и предупредить миллионы обладателей смартфонов американского бренда о возможной опасности.
Представитель юридической фирмы рассказал журналистам, что кроме дела Де Роуза суд рассмотрит иск другого пользователя техники американской корпорации. Ранее в Carbone Lawyers обратился житель Мельбурна, который пожаловался на то, что его часы Apple Watch перегрелись и нанесли ему вред.
Представитель Apple заявил, что в компании очень серьезно относятся к безопасности пользователей. Юристы корпорации уже ознакомились с претензиями владельцев смартфона и часов.
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Наука и техника , Компенсации пострадавшим , Роберт Де , Apple , Австралия , Мельбурн
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