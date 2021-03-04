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Российский космонавт засверлил первую трещину на модуле МКС 

Вечерняя Москва и ещё 2 34 минуты назад
Российский космонавт засверлил первую трещину на модуле МКС
Фото: NASA
Российскому космонавту Сергею Рыжикову удалось загерметизировать две образовавшиеся трещины в промежуточной камере «Звезды» для дальнейшего предотвращения увеличения проблемы. Данные трещины спровоцировали утечку воздуха из МКС, об этом, 4 марта, сообщает РИА Новости.

— Выполнено сверление, все в порядке, — прокомментировал космонавт.

Как сообщалось ранее, до конца устранить возникшую проблему планировали в течение пяти дней. Неполадку начали устранять с первой трещины, размер которой составил 4.5 сантиметра.
Для проведения ремонтных работ были использованы специальные герметики «Анатерм» и «Герметалл», с помощью дрели проделаны два отверстия, которые в дальнейшем не позволят трещине увеличиться. Отверстия заклеили специальной мастикой, зашлифовали и использовали заплатку.
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Наука и техника , Сергей Рыжиков , РИА Новости
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