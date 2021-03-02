Ученые: мозг гомосексуалов и гетеросексуалов различается

Структура мозга у негетеросексуальных мужчин и женщин имеет гораздо меньше различий между собой, чем у гетеросексуальных, выяснили шведские ученые. Это оказалось вызвано генетическими особенностями. Однако это не значит, что по структуре мозга или геному можно понять ориентацию человека, предупреждают исследователи.

Мозг гомосексуалов и гетеросексуалов различается структурно, и это, по всей видимости, обусловлено генетически, выяснили специалисты Каролинского института в Швеции . «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием, опубликованным в журнале Human Brain Mapping.

Известно, что на сексуальную ориентацию могут повлиять генетические и гормональные факторы. Более ранние исследования также показывали, что мозг гомо— и гетеросексуалов имеет некоторые структурные различия. Авторы работы решили углубиться в эту тему и выяснить, есть ли связь между генетическими факторами и этими различиями.

Для этого исследователи использовали результаты МРТ более 18 тыс. британцев, из них почти 1000 были негетеросексуальны.

Оказалось, что у них наблюдался кросс-половой сдвиг в определенных частях мозга — области, участвующие в обработке сенсорной (в том числе визуальной) информации у негетеросексуальных участников разного пола различались между собой гораздо меньше, чем у гетеросексуалов.

Анализ данных сканирования мозга и генома еще одной группы также позволил установить корреляции между структурой мозга и генетическими вариациями. Это подтвердило важность генетического компонента в формировании ориентации, но исследователи напоминают также о существовании гормональных особенностей, окружающей среды и прочих факторов.

У представителей сексуальных меньшинств чаще наблюдаются психические расстройства, поэтому исследователей также интересовало, не связано ли это с особенностями мозга. Однако никаких изменений, предрасполагающих к расстройствам, они не нашли.

«Мы не обнаружили доказательств нейробиологической связи между гомосексуальностью и психическими расстройствами, — говорит невролог Кристоф Абе, ведущий автор работы. —

Это подтверждает теорию о том, что для некоторых людей проблемы с психическим здоровьем могут быть результатом социальных стрессовых факторов, таких как стигма и дискриминация».

«Есть много стран и социальных групп, где негетеросексуальность все еще подвергается стигматизации из-за убеждения, что гомосексуальность — это выбор или даже психическое расстройство, — говорит Абе. — Наши результаты демонстрируют несостоятельность таких теорий и показывают, что тяга к своему полу имеет нейробиологическую основу».

Исследователи подчеркивают, что на основании полученных данных не стоит делать выводы о причинно-следственной связи между ориентацией и строением мозга. Также МРТ не дает информации о том, как именно функционируют те или иные области. Более того, генетические данные и данные МРТ нельзя использовать для прогнозирования сексуальной ориентации человека.

«Мы не знаем, как обнаруженные нами различия мозга связаны с негетеросексуальностью, и мы не знаем, как гены влияют на структуру, функции мозга и, в свою очередь, на сексуальное поведение. Эти механизмы сложны и многофакторны», — подчеркивает Абе.

Кроме того, участники исследования сообщали о своей ориентации самостоятельно, что могло исказить результаты. Также для исследования использовались данные людей, зарегистрированных в британском хранилище медицинской и генетической информации UK Biobank, поэтому выборка может быть не в полной мере репрезентативной.

По подсчетам исследователей из Массачусетской больницы в Бостоне, генетические особенности определяют сексуальную ориентацию примерно на четверть. Они изучили геномы 409 тыс. человек 40-69 лет, зарегистрированных в UK Biobank, и 68,5 тыс. человек, использующих американский сервис расшифровки генома 23andMe.

Участников исследования также спрашивали о поле их партнеров. Оказалось, что среди пользователей 23andMe около 19% хотя бы раз вступали в гомосексуальные контакты, а среди пользователей Biobank — 3%.

Ученые установили, что около 25% случаев гомосексуальности имеют определенные корреляции с особенностями генома.

Предрасполагающие к однополым отношениям комбинации генов оказались связаны с половыми гормонами и обонянием. Изначально исследователи отвели роли генетики 32%, но не смогли оценить вклад определенных генетических комбинаций.