Древнейшее кладбище домашних животных найдено в Египте 

Археологи обнаружили в Египте старейшее кладбище домашних животных из открытых до сих пор, сообщает Daily Mail. Останки 585 кошек, собак и обезьян, в том числе не обитающих в Африке, были захоронены в индивидуальных могилах в Беренике — древнем морском порту на западном побережье Красного моря. Некоторые животные носили ошейники. Установлено, что о других зверях во время болезней заботились люди. Поскольку их тела не мумифицировали, скорее всего, умершие животные не использовались в ритуальных целях, а были домашними питомцами древних жителей района.

Археозоолог Марта Осипинская наткнулась на часть кладбища еще в 2011 году во время раскопок мусорной ямы римского периода на окраине города. В 2017 году она обнаружила останки около 100 животных, после чего начала исследование. Уточняется, что обычно животных в Древнем Египте хоронили вместе с хозяевами, а не отдельно. По мнению Осипинской, кладбище домашних животных функционировало в Беренике в течение примерно ста лет: с середины 1 века н. э. до середины II в. Более 90% захороненных животных составляли кошки, также были собаки, бабуины и два вида макак, обитающих в Индии. Некоторых из них перед погребением покрывали тканью или керамикой.