Журналисты раскрыли подробности нового «революционного» iPhone

Журналисты Life.ru собрали воедино разрозненные данные о том, каким может стать iPhone 13. Предполагается, что он претерпит качественные изменения по сравнению со своими предшественниками.

На днях в Apple прошла ежегодная встреча акционеров. В ходе заседания гендиректор компании Тим Кук заявил, что новый iPhone будет отличаться от предыдущих версий. Чем именно, он не уточнил. Но у журналистов достаточно сведений, чтобы можно было предположить, каким именно станет новый флагман в мире смартфонов.

С большой долей вероятности iPhone 13 получит дисплеи с частотой обновления 120 Гц и OLED-матрицей. Нововведение сделает картинку на экранах смартфонов более плавной, а сам гаджет будет регулировать цветопередачу в зависимости от условий использования устройства.

Также камера на новом iPhone получит улучшенный ультраширокоугольный модуль. Функцией часто пользуются блогеры в Instagram, снимая румтуры и влоги. Сегодня ультраширокоугольный модуль «съедает» качество картинки. Это недостаток в iPhone 13 будет устранён.

Не исключено, что в новых гаджетах появится сканер отпечатка пальца, встроенный под экран. Функция распознавания пользователя по лицу (Face ID), которым так гордились в Apple, в 2020 году потеряла актуальность из-за пандемии, а точнее обязательства повсеместно надевать маски. Сканер под экраном — хорошее решение, чтобы не занимать полезное пространство гаджета.

Также разработчики Apple могут отказаться от фирменной «чёлки» на экранах гаджетов. В настоящее время прототип iPhone, в котором отказались от дизайнерского решения, тестируется. Если эксперты будут удовлетворены результатами исследования, то «чёлка» или уменьшится, или исчезнет вовсе.

Наконец, журналисты уверены, что Apple в новых моделях iPhone не откажется от уникального разъёма зарядки Lightning. Всё дело в том, что он позволяет компании зарабатывать деньги на своих клиентах. Скорее всего появятся дополнительные фишки, помогающие пользователям комфортно заряжать устройства: например, в прошлом году уже был анонсирован аксессуар MagSafe — блинчик, крепящийся к корпусу айфона на магните и позволяющий точно размещать гаджет на катушке.