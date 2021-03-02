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Разработчик определился с обликом российской лунной ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Разработчик определился с обликом российской лунной ракеты
Фото: РИА Новости
Определен новый облик российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которая может использоваться для полетов на Луну, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«Ракету-носитель сверхтяжелого класса планируется создавать по пакетной схеме: шесть боковых блоков вокруг центрального — все с двигателем РД-182, и верхней ступенью на базе РД-0169», — сообщил источник РИА «Новости».

Ранее Государственный ракетный центр имени Макеева (входит в Роскосмос) зарегистрировал в Роспатенте облик линейки ракет-носителей для пусков к Луне и Марсу. В ракетах предлагается использование кислородно-керосиновых двигателей РД-171МВ и кислородно-водородных РД-0120 (оба типа использовались в советской сверхтяжелой ракете «Энергия»).
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Наука и техника , ГРЦ Макеева , Роспатент , Роскосмос , РИА Новости
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