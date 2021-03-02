Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М» 

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"Роскосмос" на своем официальном сайте опубликовал видео запуска ракеты-носителя "Союз 2.1б" со спутником "Арктика-М" на борту. Спутник выведут на высокоэллиптическую орбиту с минимальной высотой 1050 километров и максимальной 39 728 километров за счет трех включений маршевого двигателя "Фрегата". По плану он отделился от носителя к 12:14 по московскому времени.

Это первый российский космический аппарат для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Его масса — 2,2 тонны, расчетный срок службы — семь лет.

Спутник "Арктика-М" создавали для работы на высокоэллиптической орбите. Он будет решать задачи метеорологии, гидрологии, агрометеорологии.