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Все iPhone взломали 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Все iPhone взломали
Фото: Frederik Lipfert / Unsplash
Для смартфонов серии iPhone 12 выпустили первый джейлбрейк. Об этом сообщает издание WccfTech.
Программное обеспечение для взлома смартфонов выпустила команда энтузиастов Unc0ver. Главное отличие данного джейлбрейка от предыдущих — возможность его установки на все смартфоны Apple последних лет, начиная с iPhone 6s и заканчивая iPhone 12. Джейлбрейк Unc0ver 6.0 адаптирован под работу с операционной системой Apple — до iOS 14.3. При этом поддержка актуальной версии iOS не гарантируется.
По словам журналистов, ПО для взлома системы базируется на эксплойте cicuta_verosa, который использовали для кустарной модификации iOS и раньше. Актуальный джейлбрейк имеет поддержку внедрения настроек через Substitute и управления пакетами с помощью Cydia.
Создатели программного обеспечения отметили, что установить джейлбрейк можно в том случае, если пользователь имеет iPhone 6s или более позднюю модель, а также еще не перешел на обновление iOS 14.4. Откатиться с указанной системы невозможно — это связано с тем, что Apple перестала подписывать ОС.
В ноябре 2020 года энтузиасты из проекта checkra1n выпустили ориентированную на актуальную iOS 14 джейлбрейк. Отмечается, что модифицированное ПО вышло всего через неделю после выпуска публичной версии операционной системы для iPhone.
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Наука и техника , Apple
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