Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео с новой ракетой-носителем РФ «Амур-СПГ» 

Вадим Дроздов 58 минут назад
"Амур-СПГ" или "Союз 7" — разрабатываемая многоразовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса на метановом двигателе РД-0169. Предполагается, что после 2026 года она сможет заменить все семейство ракет-носителей "Союз-2". Стартовый стол должен будет располагаться на космодроме "Восточный".
18 августа 2015 года генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин сообщил СМИ, что разрабатываемая новая ракета-носитель «Союз-5» будет иметь стартовую массу 270 тонн и работать на экологически чистом топливе (сжиженный природный газ, СПГ) и специально созданных для неё двигателях. На первую ступень ракеты планируется установить двигатель под проектным номером РД-0164, на вторую ступень — РД-0169. Работа над двигателями находится на стадии эскизного проектирования. Оба будут работать на сжиженном природном газе и жидком кислороде [11]. В настоящее время завершается эскизное проектирование. Ориентировочно первый летный образец новой ракеты может быть создан в 2021—2022 годах.
Комментарии
Наука и техника , Видео , Александр Кирилин , РКЦ "Прогресс"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
00:38
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
Армия
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
00:41
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
Армия
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
01:04
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
Наука и техника
Столкновение корабля с буксиром сняли на видео
01:01
Столкновение корабля с буксиром сняли на видео
Происшествия
Видео с места убийства протестующих в Мьянме
01:01
Видео с места убийства протестующих в Мьянме
В мире
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
08:26
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
Происшествия
Саркози, получившего тюремный срок, сняли на видео
01:31
Саркози, получившего тюремный срок, сняли на видео
Политика
Видео извинений Пашиняна перед народом
02:29
Видео извинений Пашиняна перед народом
В мире
Видео с новой ракетой-носителем РФ «Амур-СПГ»
03:51
Видео с новой ракетой-носителем РФ «Амур-СПГ»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение