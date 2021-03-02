Видео с новой ракетой-носителем РФ «Амур-СПГ» 

"Амур-СПГ" или "Союз 7" — разрабатываемая многоразовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса на метановом двигателе РД-0169. Предполагается, что после 2026 года она сможет заменить все семейство ракет-носителей "Союз-2". Стартовый стол должен будет располагаться на космодроме "Восточный".

18 августа 2015 года генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин сообщил СМИ, что разрабатываемая новая ракета-носитель «Союз-5» будет иметь стартовую массу 270 тонн и работать на экологически чистом топливе (сжиженный природный газ, СПГ) и специально созданных для неё двигателях. На первую ступень ракеты планируется установить двигатель под проектным номером РД-0164, на вторую ступень — РД-0169. Работа над двигателями находится на стадии эскизного проектирования. Оба будут работать на сжиженном природном газе и жидком кислороде [11]. В настоящее время завершается эскизное проектирование. Ориентировочно первый летный образец новой ракеты может быть создан в 2021—2022 годах.