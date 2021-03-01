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Москва

Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы за неудаление запрещенной информации 

ТАСС 1 час назад
Роскомнадзор решил подать в суд на Twitter
Фото: Reuters
Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной информации. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора", — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей.

"В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что "за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков" штраф может составить до 8 млн рублей, а за повторный отказ удалить ее — "от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании".
Ранее в понедельник Роскомнадзор сообщил, что Twitter с 2017 года не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией. Кроме того, 25 февраля в ОП РФ был представлен антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента, который возглавила компания.
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Наука и техника , Роскомнадзор , ИТАР-ТАСС
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