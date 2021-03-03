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Трещины на МКС пообещали загерметизировать к 12 марта 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 51 минуту назад
Трещины на МКС пообещали загерметизировать к 12 марта
Фото: NASA
Все трещины на Международной космической станции (МКС) будут загерметизированы к 12 марта, сообщил источник.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков «Анатерм» и «Герметалл» и просверлить по ее краям два отверстия, чтобы она не расползалась. Затем получившиеся отверстия будут заклеены клеем-мастикой, зашкурены, а на трещину поставят «заплатку».
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.
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Комментарии
Наука и техника , Анатолий Иванишин , Сергей Рыжиков , РИА Новости , США
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