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Обнаружен самый древний титанозавр в мире 

ТК «Звезда» и ещё 1 9 минут назад
Обнаружен самый древний титанозавр в мире
Фото: Wang Ping, Xinhua, Globallookpress
В аргентинской Патагонии обнаружили останки самого древнего титанозавра в мире. Окаменелые кости ранее неизвестного вида крупных травоядных динозавров нашли к юго-востоку от города Неукен. Об открытие сообщает палеонтологический журнал Ameghiniana.
Ученые начали раскопки, обнаружив еще в 2014 году часть скелета динозавра, которого назвали Ninjatitan zapatai.
Согласно данным палеонтологов, в длину древний ящер достигал 20 метров. Принципиальным для науки стал возраст окаменелых костей, составляющий 140 миллионов лет. До сих пор наука сталкивалась с доказательствами, указывавшими на существование этих гигантских животных 120 миллионов лет назад.
По мнению ученых, возраст находки доказывает, что титанозавры появились в начале мелового периода, а также подтверждает гипотезу того, что эти гигантские ящеры зародились на древнем суперконтиненте Гондвана.
Титанозавры — это растительноядные динозавры длиной 9–12 метров и массой в среднем 13 тонн. Они были распространены около 70 млн лет назад на территории современных Южной Америки, Юго-Восточной Азии и южной Европы.
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Наука и техника , Аргентина , Неукен , Патагония , Южный
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