Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Российские космонавты начали вести блог о своей подготовке 

ТАСС и ещё 1 21 час назад
Российские космонавты начали вести блог о своей подготовке
Фото: РИА Новости
Космонавты набора 2018 года начали вести блог о своей подготовке на сайте Роскосмоса и в соцсетях госкорпорации. Рассказывать о тренировках и отвечать на вопросы в марте будут космонавты-испытатели Алексей Зубрицкий и Константин Борисов.

"Сегодня знаменательный день — начинаются публикации нашего официального блога, в котором мы от первого лица будем рассказывать про профессиональную жизнь космонавта-испытателя", — говорится в первой публикации.

Космонавты будут рассказывать о впечатлениях от разных видов подготовки, про устройство пилотируемого корабля "Союз МС" и Международной космической станции. "Вас также ждут рассказы о занятиях по физподготовке, эмоции и ощущения, которые мы испытываем во время полетов на невесомость. Расскажем, насколько сильно хочется пить во время выживания в пустыне (самим очень интересно) и многое-многое другое", — отмечается в публикации.
Как уточнили космонавты, целью блога является создание прямого канала передачи интересных фактов о профессии космонавта в реальном времени. "Мы расскажем о том, как мы учимся, как нас оценивают специалисты Центра подготовки космонавтов, как поддерживаем свою спортивную форму, расставляем для себя приоритеты, чем дышим. И, конечно же, мы будем отвечать на ваши вопросы и освещать актуальные новости пилотируемой космонавтики", — поясняется в сообщении.
Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было 420 претендентов. 10 августа 2018 года были оглашены результаты 17-го отбора.
Восемь кандидатов в космонавты прошли общекосмическую подготовку, по итогам которой 24-25 ноября сдавали госэкзамены. Семь из восьми претендентов, прошедших общекосмическую подготовку, получили квалификацию космонавтов-испытателей по итогам госэкзаменов: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков и Олег Платонов.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
ТАСС: последние новости
Зафиксировано максимальное замедление Гольфстрима и других течений в Северной Атлантике Зафиксировано максимальное замедление Гольфстрима и других течений в Северной Атлантике СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году В "Векторе" заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса В "Векторе" заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса
Комментарии
Наука и техника , Александр Горбунов , Константин Борисов , Александр Гребенкин , Олег Платонов , Кирилл Песков , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
01:56
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
Армия Ближний Восток
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки
00:28
Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки
Происшествия Криминал
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
03:12
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
В мире Политика
Труп младенца в пакете нашли в Колпине
00:52
Труп младенца в пакете нашли в Колпине
Происшествия
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
00:20
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
00:24
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
Происшествия Пожары
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение