Астронавты NASA вышли в открытый космос

Выход астронавтов в открытый космос начался около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск) в момент переключения их скафандров на автономное питание. У Рубинс и Гловера есть около шести с половиной часов на выполнение поставленных задач.

Планируется, что они проведут подготовительные работы перед предстоящей установкой новых солнечных батарей.

"Имеющиеся солнечные батареи работают нормально, но появились признаки их износа, как и ожидалось, поскольку они были рассчитаны на то, чтобы служить 15 лет. Первые солнечные батареи были установлены в декабре 2000 года, они обеспечивали станцию энергией более 20 лет", — отметили в NASA.

Ожидается, что новые батареи установят позже в текущем году.