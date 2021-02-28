Турция создаст гибридную ракету для миссии на Луну

"Мы достигнем Луны посредством запуска уникальной национальной гибридной ракеты. Сегодня мы посещаем объекты компании Delta V, которая занимается разработкой уникальных технологий гибридных двигателей, являющихся важной составляющей миссии на Луну. Компания была основана в 2016 году и работает над космическими разработками с 2017 года. В рамках миссии на Луну мы ожидаем главным образом разработок двигателей, которые позволят нам осуществить запуски в космос", — подчеркнул министр.