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Турция ведет разработку гибридной ракеты для миссии на Луну 

ТАСС 9 минут назад
Турция создаст гибридную ракету для миссии на Луну
Фото: NASA
Турция ведет разработку собственной гибридной ракеты, которая будет задействована в миссии на Луну. Об этом сообщил в воскресенье в интервью агентству Anadolu министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

"Мы достигнем Луны посредством запуска уникальной национальной гибридной ракеты. Сегодня мы посещаем объекты компании Delta V, которая занимается разработкой уникальных технологий гибридных двигателей, являющихся важной составляющей миссии на Луну. Компания была основана в 2016 году и работает над космическими разработками с 2017 года. В рамках миссии на Луну мы ожидаем главным образом разработок двигателей, которые позволят нам осуществить запуски в космос", — подчеркнул министр.

В начале февраля президент Турции Тайип Эрдоган представил общественности планы по развитию национальной космической программы, она предусматривает отправку в 2023 году ракеты, которая должна будет достигнуть поверхности Луны. По словам турецкого лидера, жесткая посадка на Луне должна быть осуществлена к 100-летию республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года.
В конце мая 2018 года азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источник в турецком кабмине сообщило, что Турция после 2023 года планирует запустить собственную программу подготовки астронавтов. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка $6 млрд Законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. Это один из наиболее крупных и амбициозных проектов в современной истории Турции.
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Наука и техника , Мустафа Варанк , Турция
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