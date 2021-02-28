С Байконура запустили первый спутник «Арктика-М»

Роскосмоса Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур . Трансляция ведется на сайте

Примерно через девять минут разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Выведение космического аппарата "Фрегатом" на целевую орбиту займет более двух часов.

Космический аппарат "Арктика-М" создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина . Она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры. Срок активного существования аппарата составит семь лет.

Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) "Арктика-М" должно входить два спутника, они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Эти спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.