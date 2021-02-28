Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Национальный музей Китая представил публике образцы лунного грунта 

ТАСС 1 час назад
В Китае представили публике образцы лунного грунта
Фото: © Jin Liwang/Xinhua via AP
Национальный музей Китая представил общественности лунный грунт, который в декабре прошлого года доставил на Землю космический аппарат "Чанъэ-5". Как сообщило в воскресенье культурно-образовательное учреждение, цель экспозиции — "продемонстрировать мощь великого возрождения китайской нации".
Вес образцов, помещенных в специальный кристаллообразный прозрачный контейнер, составляет 100 г. Он достигает 38,4 см в высоту и 22,8 см в ширину. Такой размер был выбран не случайно: первое число символизирует расстояние от нашей планеты до Луны (384 тыс. км), второе — количество дней, в течение которых была осуществлена миссия по сбору и доставке реголита (обломочный материал, покрывающий поверхность безатмосферных планет и естественных спутников).

"Цель экспозиции — продемонстрировать нашему народу и всему миру настоящие образцы [лунного грунта], благодаря которым мы можем ощутить подлинный дух патриотизма, — заявил на церемонии открытия глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь. — Это воплощение научной мечты, вынашиваемой общественностью, в первую очередь представителями молодого поколения".

На временной выставке также представлены порядка 40 дополнительных экспонатов, имеющих отношение к китайской лунной миссии. После завершения экспозиции в Пекине образцы будут продемонстрированы в других регионах КНР.
Видео дня. Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере
ТАСС: последние новости
Индия отправила на орбиту бразильский спутник наблюдения и еще 18 аппаратов Индия отправила на орбиту бразильский спутник наблюдения и еще 18 аппаратов В "Векторе" заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса В "Векторе" заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса Разработчик "Спутника V" подтвердил его эффективность против новых штаммов коронавируса Разработчик "Спутника V" подтвердил его эффективность против новых штаммов коронавируса
Комментарии
Наука и техника , Китай , Пекин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
00:23
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
Происшествия
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
00:07
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
Происшествия
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
01:53
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
В мире Общество
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
00:36
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
Общество
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
02:04
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
Войска Политика
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
00:29
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение