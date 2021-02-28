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В «Векторе» рассказали о действии вакцины «ЭпиВакКорона» 

RT на русском и ещё 1 35 минут назад
В «Векторе» рассказали о действии вакцины «ЭпиВакКорона»
Фото: ТАСС
Замглавы «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих в беседе с сайтом kp.ru рассказала о действии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
Она отметила, что «чрезмерная стимуляция иммунитета — это же не слишком хорошо».
Непомнящих пояснила, что «должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса».
По её словам, вакцина «ЭпиВакКорона» разработана без гонки за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем — она нацелена на выработку антител, которые необходимы для защиты от инфекции.
Она завила, что «Вектор» отобрал самые консервативные участки белков коронавирусной инфекции COVID-19, которые обеспечивают формирование эффективного иммунитета.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.
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Наука и техника , Николай Крючков
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