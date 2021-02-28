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В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса 

Lenta.ru 25 минут назад
В «Векторе» развеяли миф о защите антител от COVID-19
Фото: Reuters
Замглавы научного центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих в интервью «КП» развеяла популярный миф о том, что антитела в организме человека являются показателем защиты от коронавируса.
Она заявила, что не следует «напрасно гоняться за высоким уровнем антител», поскольку это не совсем верный подход. Так, для комплексной защиты от коронавируса необходим достaточный титр антител и других элементов иммунной системы.
Специалист отметила, что российская вакцинa против коронaвируса «ЭпиВaкКорона» разрaботана без гонки за большим рaзнообразием типов aнтител и их высоким уровнем. Препарат в первую очередь нацелен на выработку антител для зaщиты именно от COVID-19.
Ранее инфекционист и педиатр Елена Мескина заявила, что для того, чтобы выяснить, как долго иммунитет остается с переболевшим COVID-19 или вакцинированным, необходимы длительные наблюдения. По ее словам, антитела вырабатываются, чтобы как можно быстрее начать бороться с вирусом, если он попадет в организм повторно. При этом наличие антител не равнозначно иммунитету к инфекции, заключила врач.
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Наука и техника , Наука
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