Ученые объяснили появление кратера на Ямале 

Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН объяснили появление кратера на Ямале летом 2020 года. Об этом пишет РЕН.

По мнению ученых, воронка могла появиться из-за таяния нижних слоев вечной мерзлоты. Если эта теория верна, то под кратером должен находиться неизвестный источник тепла. Исследователи отметили, что будут изучать кратер дальше.

Это необходимо сделать как можно быстрее, потому что подобные воронки часто превращаются в озера.

Ранее был назван древнейший кратер на Земле.