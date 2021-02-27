Айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды 

Антарктическая служба Великобритании сообщила, что от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров, это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более 10 лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.

По сообщению службы, опасности для станции это не представляет, так как еще в 2016 году ее перенесли вглубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля ввиду наступления антарктической зимы.

"Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется", — заявила руководитель службы Джейн Фрэнсис.

По ее словам, в своей работе служба использует снимки, полученные со спутников Европейского космического агентства НАСА и немецкого спутника TerraSAR-X. Говоря о направлении айсберга, Фрэнсис отметила, что он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Ранее в октябре 2019 года от Антарктиды откололся айсберг весом 314 миллиардов тонн.