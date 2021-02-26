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Представлен «убийца флагманов» от Xiaomi 

Lenta.ru 1 час назад
Представлен «убийца флагманов» от Xiaomi
Фото: Xiaomi
Дочерняя компания Xiaomi Redmi анонсировала линейку смартфонов K40. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на материалы компании.
Представлены три устройства — Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+. Младший флагман вышел с 6,67-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080x2400 пикселей, поддержкой работы с частотой 120 герц и технологии HDR10+. Аппарат базируется на процессоре Snapdragon 870 с поддержкой 5G, имеет от шести гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей с поддержкой записи 4K-видео. Девайс получил аккумулятор емкостью 4520 миллиампер-часов.
Аппарат Redmi K40 Pro отличается от младшей модели лишь наличием флагманского чипа Snapdragon 888 и камеры разрешением 64, 8 и 5 мегапикселей с поддержкой записи 4K-видео. Также «убийца флагманов» имеет другой графический ускоритель — Adreno 660.
Старший смартфон в серии — Redmi K40 Pro+ — незначительно отличается от соседней Pro-модели. В частности, он имеет камеру с объективами разрешением 108, 8 и 5 мегапикселей. Также устройство выпускается лишь в одной версии — с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти.
Все флагманы серии получили стереодинамики, защиту от воды и пыли по стандарту IP53, встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор, технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0+ и USB PD 3.0, NFC, ИК-сенсор.
Стоимость базовой модели начинается с 310 долларов. Стартовая версия Redmi K40 Pro оценена примерно в 430 долларов. Самый дорогой аппарат линейки — K40 Pro+ — обойдется в 575 долларов.
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