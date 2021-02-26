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Хакеры украли данные исследования о COVID-19 

Свободная пресса 11 минут назад
Хакеры украли данные исследования о COVID-19
Фото: РИА Новости
Биологическую лабораторию Оксфордского университета взломали хакеры. Они получили доступ к устройству для очистки и подготовки биохимических образцов и белковых соединений. А после пытались продать полученную информацию, пишет «Экономика сегодня».
Сообщается, что атака не повлияла на ход клинического исследования.
Эксперты добавляют, что в руки злоумышленников могла попасть информация о молекулярной структуре коронавируса. В настоящее время расследованием данного происшествия занимается Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).
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Наука и техника , Интернет
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