Социальная сеть Twitter анонсировала первую платную подписку. Об этом сообщает эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг в своем Twitter -аккаунте со ссылкой на разговор руководства компании с инвесторами.

По словам эксперта, платная подписка должна позволить авторами материалов получать средства напрямую от поклонников. Стоимость Super Follow составит 4,99 доллара в месяц. Отмечается, что по функционалу она будет похожа на сервис Patreon.

Специалист также рассказала, что представители Twitter анонсировали появление «сообществ». Она отмечает, что их можно сравнить с группами в соцсети Facebook. Пользователи смогут объединяться в сообщества по определенным интересам, чтобы видеть больше контента по данной тематике.