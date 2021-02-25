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Зафиксировано максимальное замедление Гольфстрима и других течений в Северной Атлантике 

ТАСС 24 минуты назад
Замедление Гольфстрима стало максимальным
Фото: © Andrew F. Kazmierski/Shutterstock/FOTODOM
Европейские климатологи выяснили, что Гольфстрим и другие компоненты "конвейера течений" в Северной Атлантике вышли на минимум активности, который не наблюдался на протяжении как минимум тысячи лет. Их ослабление может привести к похолоданию климата в Европе и Америке, сообщила в четверг пресс-служба Потсдамского института изучения климата (PIK).

"Мы выяснили, что круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины XIX века, когда завершился малый ледниковый период. С тех пор он начал слабеть, темпы чего ускорились в середине XX века. Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима ослабеет еще на 34-45% к концу столетия, что может вызвать полную остановку "конвейера течений", — заявил профессор Потсдамского университета (Германия) Штефан Рамшторф, чьи слова приводит пресс-служба PIK.

Ученые называют "конвейером" систему взаимосвязанных глубинных течений, которые переносят воду фактически по всему Мировому океану. Он существует благодаря тому, что уровень солености и температуры воды в разных уголках Мирового океана заметно различается, что заставляет огромные массы воды "путешествовать" от экватора к полюсам, перенося с собой тепло и энергию.
В частности, уровень солености зависит от количества осадков и интенсивности испарения, поэтому вода у экватора и у полюсов содержат меньше соли, чем в тропиках и в умеренных широтах. Более пресная и тяжелая вода остывает у полюсов, погружается на глубину и отправляется обратно к экватору, где нагревается, "всплывает", после чего круг замыкается.
В прошлом, как сейчас подозревают климатологи, этот круговорот течений работал не так, как сегодня, с чем может быть связано существование ледникового периода, начавшегося примерно 2,6 млн лет назад. По мнению многих исследователей, в то время "конвейер течений" в Атлантике был сильно ослаблен или вообще перестал существовать, что привело к замерзанию полюсов планеты и наступлению ледников на умеренные широты.

Ослабление "конвейера течений"'

Рамшторф и его коллеги проследили за тем, как изменилось состояние Гольфстрима и связанных с ним течений со времен падения Римской империи, объединив данные предыдущих климатических исследований и результаты раскопок, проведенных европейскими климатологами у берегов Гренландии, Исландии, Канады и Германии.
Забрав пробы осадочных пород, формировавшихся на берегах этих регионов Земли на протяжении последних двух тысяч лет, ученые измерили доли изотопов азота, углерода и кислорода в их разных слоях. Это позволило им выяснить, при какой температуре и солености воды формировались данные прослойки отложений, что, в свою очередь, дало профессору Рамшторфу и его коллегам возможность реконструировать то, как в то время выглядел "конвейер течений".
Эти расчеты показали, что Гольфстрим и прочие течения в Северной Атлантики слабеют уже более 150 лет, что потенциально связано и с природными флуктуациями климата, и с тем, как человечество начало влиять на температурный режим Земли после начала эры индустриализации.
С 1960 года скорость движения течений стала уменьшаться особенно быстро, что ученые на этот раз связывают исключительно с антропогенными факторами. Если эти тренды продолжатся в ближайшие 100 лет, то ученые не исключают, что "конвейер течений" может полностью остановиться, что радикально изменит климат планеты.
Его остановка, как отмечают климатологи, приведет не только к установлению более сурового зимнего климата в Европе и Северной Америке, но и может ускорить рост уровня моря у берегов США и резко снизить количество осадков во время лета. Дальнейшие наблюдения за изменениями в скорости движения течений помогут понять, насколько вероятен подобный исход событий, подытожили исследователи.
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