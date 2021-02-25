Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Разгадана тайна прямохождения человека 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Ученые: древний примат похож на шимпанзе и бонобо
Фото: Pixabay
Скелет древнего примата Ardipithecus ramidus, который жил 4,4 миллиона лет назад, стал ключом к разгадке тайны прямохождения человека. Ученые Техасского университета A&M выяснили, как передвигался Ardipithecus ramidus, который является последним общим предком гоминидов (человекообразных обезьян, к которым относятся шимпанзе, гориллы, орангутанги и люди).
Авторы научной работы, результаты которой опубликованы в журнале Science Advances, установили, что примат качался на ветках, перепрыгивая по ним.
В ходе исследования ученые проанализировали более 400 научных образцов, включая живых приматов и древние окаменелости гоминидов, а также изучили кости руки Ardipithecus ramidus, скелет которого был найден в 2009 году. В научных кругах за Ardipithecus ramidus закрепилось прозвище Арди.
Антропологи также пришли к выводу, что древний примат больше всего похож на шимпанзе, бонобо и орангутангов.
Кроме того, ученые нашли доказательства большого эволюционного «скачка» между рукой Арди и руками всех более поздних приматов, в том числе австралопитеков. По мнению исследователей, «скачок» произошел в тот момент, когда древние приматы адаптировались к вертикальной ходьбе.
В частности, большие изменения в анатомии руки Арди и остальных более поздних гомининов (подсемейства гоминидов) произошли в период между 4,4 и 3,3 млн лет назад, что совпадает с потерей хватательного большого пальца ноги в рамках теории эволюции человека.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
ТК «Звезда»: последние новости
Рогозин «отправился на Марс»: глава Роскосмоса отреагировал мемом на появление снимков Perseverance Рогозин «отправился на Марс»: глава Роскосмоса отреагировал мемом на появление снимков Perseverance NASA обнародовало кадры посадки ровера Perseverance на Марс NASA обнародовало кадры посадки ровера Perseverance на Марс Эксперт рассказала, может ли блюдо из курицы стать причиной заражения птичьим гриппом Эксперт рассказала, может ли блюдо из курицы стать причиной заражения птичьим гриппом
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение