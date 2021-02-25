Эксперты: Clubhouse может потерять элитарность

Социальная сеть Clubhouse находится на волне хайпа. Каждый день к ней присоединяются все новые пользователи — от рядовых слушателей до звезд шоу-бизнеса и политиков. Однако любой ажиотаж не может длиться вечно. Останется ли этот сервис частью нашей повседневной жизни или канет в лету, как многие другие модные приложения до него? «Газета.Ru» поговорила с экспертами и выяснила, какое будущее может ждать Clubhouse.

В последние пару месяцев закрытая платформа Clubhouse стала настоящим трендом: практически каждый пытается получить инвайт, чтобы стать ее пользователем. Однако мода на социальную сеть рано или поздно закончится, и что с ней после этого будет — неизвестно.

Некоторым онлайн-сервисам удается надежно закрепиться в своем сегменте до такой степени, что их названия используются в качестве имен нарицательных. Однако некоторые эксперты считают, что Clubhouse в их число не войдет. По мнению управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана , преимущества популярной социальной сети, которые привлекли аудиторию, уже начали играть против сервиса.

Так, один из важных факторов, который сделал Clubhouse успешным, это его элитарность — в соцсеть могли попасть только люди, которых туда пригласили.

Однако сервис уже фактически стал общедоступным, поскольку с ростом числа пользователей инвайт теперь может купить или получить бесплатно любой желающий.

Еще одна сильная сторона Clubhouse — возможность прямого общения с популярными людьми. При удачных обстоятельствах пользователь без проблем мог попасть в одну разговорную комнату с Илоном Маском или Сергеем Минаевым . Clubhouse очень быстро стал универсальным приложением для проведения конференций, при этом с нулевыми затратами и огромной аудиторией из-за неограниченного выбора тем для общения и топовых спикеров.

«Это удобно и для журналистов, которые охотно транслируют ньюсмейкеров и могут задать им вопросы, минуя пресс-службу, походы на брифинги и другие формальности, чем экономят свое время. Однако непонятно, захотят ли тратить это время сами спикеры, если свой взгляд на мир можно легко транслировать в личном блоге, например, в Telegram», — рассуждает Марк Шерман.

По мнению эксперта, хайп вокруг Clubhouse сменился осознанием того, что на него нужно потратить большое количество свободного времени. «Над этим уже иронизируют сами создатели комнат, которые в 3 утра обсуждают, почему постоянно проверяющие свои календари люди не спят и во сколько завтра начнется рабочий день», — утверждает Шерман.

Угроза для Clubhouse исходит не только от потери элитарности и вопроса времени, но и от конкурентов, которые могут освоить его функционал.

Например, тот же Zoom может сделать свои конференции публичными, и тогда каждый желающий точно так же сможет приобщиться к корпоративным новостям. Голосовые чаты еще в декабре появились в Telegram.

«Когда хайп вокруг Clubhouse спадет, он может превратиться в удобный корпоративный инструмент для обсуждения нужных тем, приглашения журналистов и, в чем его несомненный плюс, менее затратный, чем проведение пресс-конференций.

В этом может состоять и модель монетизации Clubhouse — платы за корпоративные аккаунты.

С другой стороны, здесь можно устраивать и Stand Up-шоу, которые в теории могут собирать большое число людей, которым можно показывать таргетированную рекламу. Безусловно, это заинтересует тех, кто не успел обрести свои 15 минут славы в YouTube или TikTok», — считает Шерман.

Феномен текущей популярности Clubhouse рождает множество споров о том, когда же спадет ажиотаж вокруг приложения, однако предугадать это невозможно.

«Такого рода сервисы, как правило, плотно входят в нашу жизнь, так что скорее всего Clubhouse займет нишу между соцсетями и приложениями для проведения конференций, таких как Zoom или Microsoft Teams», — поясняет Шерман.

Разработчики Clubhouse уловили сразу несколько глобальных трендов в сфере потребления контента, сделав ставку на аудио и элитарность, и у приложения есть перспективы, однако к его функционалу есть множество вопросов.

«Пока никто точно не понимает, какое будущее у этой социальный сети, никто не знает алгоритмы и как оценить конверсию, нужно ли мотивировать пользователей подписываться и ответы на другие подобные вопросы», — отмечает пресс-секретарь коммуникационной группы iMARS, директор по связям с общественностью маркетплейса «Спутник» Екатерина Вронская.

Сегодня крупные компании начали проводить в Clubhouse собственные тематические комнаты, а эксперты и просто любители поговорить получили возможность круглые сутки вести различные дискуссии, которые будут слушать.

Однако, по мнению Вронской, как раз те самые круглосуточные беседы и присутствие на платформе псевдоэкспертов наравне с реальными специалистами своего дела создают информационный шум, на который далеко не все готовы тратить время.

«Ажиотаж вокруг социальной сети уже потихоньку спадает. Возможно, будет вторая волна популярности, когда выйдет версия приложения для Android. Но и она потом спадет, потому что люди понимают, что зачастую нет смысла тратить время на лишнюю информацию», — считает Вронская.

Независимый PR-консультант Анастасия Куценко назвала «Газете.Ru» еще одну причину, по которой может погибнуть социальную сеть.

«Есть серьезная уязвимость ресурса — под видом селебрити в Clubhouse может быть зарегистрирован кто угодно, как уже было якобы с Аллой Пугачевой. Получается, что спустя время пользователи становятся обманутыми не по своей вине, а из-за особенности сети, где верификация пользователя не прозрачна, ведь по голосу сложно установить личность человека на 100%. Это один из факторов, из-за которых ресурс вскоре может потерять свою популярность — людям не нравится, когда их обманывают, даже если сама соцсеть тут ни при чем», — замечает эксперт.

Второй фактор, по ее словам, это блокировка известных персон за их высказывания. Хотя именно возможность пообщаться, поспорить с такими людьми и привлекает большую часть пользователей.

«Поэтому вполне вероятно, что популярность этой сети вскоре сойдет на нет. Ажиотаж рано или поздно спадает, если разработчики не реагируют вовремя и не предлагают пользователям другие возможностях в рамках понравившегося ресурса», — предупреждает Куценко.

Однако есть и противоположная точка зрения, согласно которой Clubhouse останется с нами надолго.

Так, основатель сети спорт-школ I Love Supersport Максим Журило уверен, что у Clubhouse есть хорошие шансы плотно закрепиться в смартфонах. По мнению Журило, Clubhouse может отлично работать на продажи: хороший спикер сможет уводить аудиторию «в личку», консультировать и продать свои услуги. Новые платформы всегда демонстрируют более высокие показатели вовлеченности и низкую стоимость входа.