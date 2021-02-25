В Нью-Йорке нашли новый вариант коронавируса 

Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин, говорится в исследовании ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.

Медики присвоили новому варианту название B.1.526. Впервые его выявили еще в ноябре, а к середине февраля он уже получил довольно широкое распространение.

«Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. Поэтому, кажется, он широко распространен. Это не единичная вспышка», — передает РИА «Новости» слова директора исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвида Хо.

По мнению ученых, мутации обнаруженного в Нью-Йорке варианта коронавируса схожи с теми, что раньше выявили в других странах, в том числе в ЮАР.