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Раскрыта внешность двойного слайдера Samsung 

Ferra.ru 1 час назад
Раскрыта внешность двойного слайдера Samsung
Фото: Samsung
Дизайнеры Letsgodigital раскрыли внешность двойного слайдера южнокорейской компании Samsung. Согласно данным источников, смартфон выйдет на рынок под названием Samsung Galaxy A82, а представить новинку производитель может уже в скором времени.
Судя по опубликованным изображениям, конструкция смартфона позволяет сдвигать его как вниз, так и вверх, за счет чего его и можно назвать двойным слайдером. Сдвинув смартфон вниз можно воспользоваться его камерой, тогда как сдвигом вверх открывается дополнительный динамик, благодаря чему устройство может выступить в качестве портативной колонки.
Отметим, что идея такой конструкции не является новой. Так, еще в 2007 году подобное решение было реализовано в телефоне Nokia N95. В этом модели движением вверх можно было открыть цифровой набор клавиш, тогда как выдвинув его вниз можно было воспользоваться набором кнопок для регулирования плеера.
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