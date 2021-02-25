Россия и ОАЭ подпишут соглашение об исследовании космоса 

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Проект соглашения предполагает возможность сотрудничества России и ОАЭ в сферах космической науки, спутниковой связи, навигации, материаловедения, пилотируемых программ, запусков космических аппаратов, защиты космического пространства, очищения орбиты от мусора.