Россия и ОАЭ подпишут соглашение об исследовании космоса 

Россия намерена сотрудничать с Объединёнными Арабскими Эмиратами в исследовании и мирном использовании космического пространства. Распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о подписании соответствующего соглашения опубликовано на официальном портале правовой информации.
Мишустин поручил госкорпорации «Роскосмос» и Министерству иностранных дел провести переговоры с эмиратской стороной, а затем, придя к договорённостям, подписать соглашение. При этом разрешено вносить в проект документа непринципиальные изменения.
Проект соглашения предполагает возможность сотрудничества России и ОАЭ в сферах космической науки, спутниковой связи, навигации, материаловедения, пилотируемых программ, запусков космических аппаратов, защиты космического пространства, очищения орбиты от мусора.