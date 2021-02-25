Sony анонсировала второй VR-шлем 

Sony анонсировала гарнитуру виртуальной реальности следующего поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители корпорации обозначили выход VR-шлема в будущем и уточнили, что в компании активно работают над устройством. Гаджет будет предназначен для работы с приставкой PlayStation 5. Второй VR-шлем Sony будет отличаться от оригинального увеличенным углом обзора и разрешением, а также улучшенным трекингом. В отличие от PS5 VR, гарнитура будет подключаться к консоли посредством одного кабеля, а не двух.

Вице-президент PlayStation Хидетаки Нишино (Hideaki Nishino) заявил, что компания использует наработки, полученные в ходе создания первой VR-гарнитуры.

«Шлем будет подключаться к PS5 с помощью одного кабеля, чтобы упростить настройку и повысить удобство, обеспечивая при этом высокое качество изображения», — подчеркнул Нишино.

Также представители Sony рассказали, что инженеры компании работают над созданием нового контроллера. Геймпад будет иметь основные функции выпущенного для PS5 DualSense, однако при его создании будет сделан упор на улучшенной эргономике.

В сообщении для партнеров говорилось, что Sony начнет рассылать комплекты нового VR-шлема разработчикам игр, однако точные сроки не указаны. По словам Хидетаки Нишино, в этой связи в компании приняли решение рассказать о работе над новым VR-шлемом фанатам.

Оригинальная VR-гарнитура от Sony была представлена 13 октября 2016 года. Шлем виртуальной реальности рассчитан на работу с PlayStation 4 с помощью контроллера DualShock 4. Стоимость игрового гаджета на старте продаж составила 399 долларов.