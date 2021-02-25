Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Обнаружена новая суперземля с неизвестным составом 

Ferra.ru 1 час назад
Ученые обнаружили новую суперземлю с неизвестным составом
Фото: Ferra.ru
На сервисе arXiv опубликовали статью, в рамках которой ученые рассказали, что обнаружили новую суперземлю с неизвестным на данный момент составом. Она расположена у красного карлика GJ 740, который, в свою очередь, находится недалеко от самой Земли.
В рамках исследования специалисты воспользовались методом радиальных скоростей, что и позволило найти новую экзопланету GJ 740 b. По данным исследователей, ее вращение осуществляется по орбите яркой звезды на расстоянии около 36 световых лет. Они также установили, что она как минимум в три разе больше Земли.
Ученые на данный момент не знаю радиус планеты, а также ее состав. В то же время, учитывая ее массу и короткий орбитальный период они посчитали, что это может быть скалистый объект.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Ferra.ru: последние новости
Учёный разгадал загадку да Винчи Учёный разгадал загадку да Винчи Популярный бенчмарк раскрыл характеристики нового недорогого флагмана Xiaomi Redmi K40 Популярный бенчмарк раскрыл характеристики нового недорогого флагмана Xiaomi Redmi K40 В Чернобыле обнаружили скелеты при помощи Google Карт В Чернобыле обнаружили скелеты при помощи Google Карт
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
00:59
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
Армия
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
00:59
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
Армия
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
01:38
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
В мире
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
04:56
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
Общество
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
01:07
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
Происшествия
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
03:38
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение