Ученые обнаружили новую суперземлю с неизвестным составом

На сервисе arXiv опубликовали статью, в рамках которой ученые рассказали, что обнаружили новую суперземлю с неизвестным на данный момент составом. Она расположена у красного карлика GJ 740, который, в свою очередь, находится недалеко от самой Земли.

В рамках исследования специалисты воспользовались методом радиальных скоростей, что и позволило найти новую экзопланету GJ 740 b. По данным исследователей, ее вращение осуществляется по орбите яркой звезды на расстоянии около 36 световых лет. Они также установили, что она как минимум в три разе больше Земли.

Ученые на данный момент не знаю радиус планеты, а также ее состав. В то же время, учитывая ее массу и короткий орбитальный период они посчитали, что это может быть скалистый объект.