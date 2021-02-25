Высадившийся на поверхность Марса ровер "Perseverance", принадлежащий космическому агентству NASA, продолжает отправлять на Землю фото-, аудио— и видеоматериалы. На этот раз с камер марсохода была получена панорама Красной планеты. На фрагменте этой круговой панорамы хорошо виден край кратера Езеро, внутри которого и произошла высадка марсохода. Все материалы публикуются в фотоцентре, представляющий собой галерею необработанных изображений с разных камер ровера, которые отправляются с Марса и публикуются последовательно по времени получения без всякой цветокоррекции и иных процедур обработки. Галерея таких снимков публикуется на отдельной странице миссии.
Видео-панорама Марса с ровера «Perseverance»
Наука и техника , Видео , Роскосмос , NASA
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