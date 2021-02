Вакцина Pfizerоказалась эффективна на 94%

Эффективность вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, составила 94% в предотвращении проявления симптомов вызываемого новым коронавирусом заболевания во время массового применения в Израиле . Результаты исследования опубликованы в среду в издании The New England Journal of Medicine