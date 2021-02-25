Вакцина Pfizerоказалась эффективна на 94%

Как следует из статьи, эффективность препарата в предотвращении проявления симптомов заболевания составила 94% после применения двух доз, 57% после применения одной. Исследователи не приводят информации о возможных побочных эффектах. Они отметили, что эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения заболевания составила 92% после двух доз, 62% после одной.

Данные были получены в ходе массовой вакцинации в Израиле, которая проходила с 20 декабря 2020 года по 1 февраля текущего года. Как отмечается в публикации, в каждую группу наблюдения входили более 596 тысяч человек.

В исследованиях приняли участие специалисты из израильского медицинского центра Clalit, а также из ряда американских университетов.