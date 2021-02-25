Ученые разработали сферические солнечные батареи 

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Саудовской Аравии разработали сферические солнечные батареи. Изобретение предназначено для питания космических кораблей.

Для питания большого количества техники нужны довольно массивные батареи, однако для небольших зондов это не самый подходящий вариант. Группа ученых из научно-технологического университета имени короля Абдаллы предложила использовать сферическую форму солнечных батарей.

Эффективность разработки оказалась на 24–39% выше, чем у обычных батарей. Они без затруднения оборачиваются вокруг зонда и собирают большее количество энергии.

Ранее австралийский ученый исследовал рисунки гусей, изображенных на стенах гробницы в Египте. Специалист предположил, что данный вид птиц давно вымер.