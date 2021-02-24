Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Узловой модуль запустят к МКС в конце года 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Узловой модуль запустят к МКС в конце года
Фото: ТАСС
Запуск узлового модуля для Международной космической станции (МКС) запланирован на конец года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Важнейшим пуском будет отправка узлового модуля, который полетит в конце этого года", — сказал Рогозин в новом выпуске программы "Линия генерального", выложенном на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

Глава госкорпорации отметил, что этот модуль станет причалом для будущих стыковок, в том числе нового корабля "Орел", предназначенного для дальних экспедиций.
В ноябре замдиректора Департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что Роскосмос планирует запустить узловой модуль "Причал" в сентябре 2021 года.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
ТАСС: последние новости
Международная группа исследователей утверждает, что разгадала одну из загадок да Винчи Международная группа исследователей утверждает, что разгадала одну из загадок да Винчи "Ее нужно затапливать". Что будет с МКС и какой будет новая российская орбитальная станция "Ее нужно затапливать". Что будет с МКС и какой будет новая российская орбитальная станция "Спутник V" зарегистрировали в Гайане "Спутник V" зарегистрировали в Гайане
Наука и техника , Роскосмос , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
04:28
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
Политика
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение