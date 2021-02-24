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Зонд «Тяньвэнь-1» вышел на опорную орбиту Марса 

Газета.Ru 2 часа назад
Зонд «Тяньвэнь-1» вышел на опорную орбиту Марса
Фото: Reuters
Китайский исследовательский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса и вскоре приступит к научным исследованиям, передает сайт "Аргументы и факты".
Отмечается, что аппарат завершил корректировку траектории в 06:29 по пекинскому времени (01:29 мск). Планируется, что в ближайшие три месяца он будет находиться на высоте от 280 км в перицентре до 59 тыс. км над поверхностью Марса.
"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. Главной целью миссии является поиск признаков жизни и возможностей использования Марса для человека.
10 февраля 2021 года зонд совершил торможение и вышел на орбиту, став, таким образом, первым китайским спутником на орбите Марса.
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