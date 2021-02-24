Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В России разработают высокоскоростной поезд 

Российская Газета 1 час назад
В России разработают высокоскоростной поезд
Фото: iStock
ОАО "Российские железные дороги" заключили контракт с компанией "Уральские локомотивы" на разработку поезда для высокоскоростных магистралей, развивающего скорость более 400 километров в час. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов. Максимальная конструкционная скорость поезда "Сапсан" составляет 300 км в час.

"Особенно запомнился в прошлом году большой контракт, заключенный в инновационном направлении между "Российскими железными дорогами" и компанией "Уральские локомотивы" (ООО "Уральские локомотивы" — совместное предприятие Группы "Синара" и концерна "Сименс АГ", созданное в 2010 году с целью партнерства в области железнодорожного машиностроения — прим. "РГ") на разработку высокоскоростного поезда", — сообщил Морозов.

Он напомнил, что уже ставшие привычными российским пассажирам "Сапсаны", "Ласточки", и "Иволга" производятся в РФ по полному циклу производства. Это полностью локализованные машины, являющиеся скоростными поездами.
Он уточнил, что в новой разработке речь идет о высокоскоростном поезде, который будет развивать скорость более 400 км в час. "Это новые подходы, в том числе к безопасности пассажиров. Эта работа запущена, и мы надеемся, что в ближайшее время наши производители сумеют с учетом уже имеющихся компетенций представить отечественные высокоскоростные поезда. Для нашей страны это тоже является важной вехой в данном направлении", — подчеркнул Александр Морозов. Он также отметил в железнодорожном машиностроении прорывные проекты, которые позволили этому сектору в 2020 году осуществить достаточно бурный рост по некоторым сегментам. "Например, предприятия "Трансмашхолдинга", в том числе "Тверской вагоностроительный завод", сумели получить достаточно большой экспортный контракт. Это более 1300 вагонов, пассажирских вагонов локомотивной тяги для железных дорог Египта. Благодаря этому заказу, который будет исполняться в течение нескольких лет, производство в этом сегменте у нас выросло почти на 30%", — сказал представитель Минпромторга.
Он также сообщил, что в плане железнодорожного машиностроения, говоря о выпуске грузовых вагонов или локомотивов, отрасль подстраивается под планы основных партнеров. "По локомотивам это, конечно, ОАО "Российские железные дороги", оно для нас является драйвером, поставщиком задач по инновационности, по производительности локомотивов. Что касается объемов грузовых вагонов, то они следовали прямо за объемом грузоперевозок", — уточнил Морозов.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Российская Газета: последние новости
Биологи нашли основу для лекарства от старости Биологи нашли основу для лекарства от старости В Японии оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" В Японии оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" Мыши поумнели, живя рядом с человеком Мыши поумнели, живя рядом с человеком
Комментарии
Наука и техника , Александр Морозов , Минпромторг , Трансмашхолдинг , РЖД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
00:32
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
Происшествия
Россиянин пнул инвалида у входа в магазин и попал на видео
00:21
Россиянин пнул инвалида у входа в магазин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение