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В России создадут спутник для отправки мышей в космос 

Ferra.ru 4 часа назад
В России создадут спутник для отправки мышей в космос
Фото: Ferra.ru
Его запуск запланирован после 2023 года
Как стало известно, в Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» началась разработка новейшей вариации спутника «Бион-М». С его помощью учёные намерены отправить мышей в космос для проведения исследований в области космической биологии, физиологии и биотехнологии.
Речь идёт о втором «поколении» аппарата, которое должно стать улучшенной версией запущенного ещё в 2013 году варианта, пишет ТАСС. Ожидается, что на борт спутника смогут погрузить несколько десятков мышей. Конечной целью запланированного эксперимента является изучение влияния невесомости и радиации на живые организмы.
В случае, если полёт состоится, то он должен будет продлиться около 1 месяца. На данный момент в рамках инициативы ведётся закупка необходимой элементной базы. Запуск «Бион-М» запланирован не ранее 2023 года.
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Наука и техника , РКЦ "Прогресс" , ИТАР-ТАСС
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