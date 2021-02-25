Экипаж МКС заделал трещину в российском модуле 

Экипаж Международной космической станции временно изолировал третью трещину в корпусе российского модуля «Звезда». Космонавт Сергей Рыжиков , используя микроскоп и дефектоскоп, осмотрел возможную трещину рядом со стыковочным узлом. Об этом стало известно из транслируемых NASA переговоров экипажа с Землей.

Завтра космонавт должен будет осмотреть еще два возможных места утечки воздуха. Как пояснил специалист подмосковного Центра управления полетами , Рыжикову предстоит исследовать трещины при помощи микроскопа и дефектоскопа.

На следующей неделе планируется окончательное устранение утечки воздуха . Космонавты в частности собираются засверлить края, чтобы трещина больше не увеличивалась.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности. В результате выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».