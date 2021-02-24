Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

У китов нашли генетическую «защиту» от рака 

Мир24 1 час назад
У китов нашли генетическую «защиту» от рака
Фото: Википедия / NOAA
Генетическое исследование показало, почему китообразные практически не болеют раком. Оказалось, что в ходе эволюции они выработали уникальную «защитную систему», сообщает Proceedings of the Royal Society B.
Известно, что многие виды китов являются долгожителями и могут достигать возраста ста и более лет. Но с возрастом их клетки не перерождаются в злокачественные, как у многих других млекопитающих, включая человека.
Авторы нового исследования провели генетический анализ двух линий китообразных: Odontoceti (зубатые киты) и Mysticeti (усатые киты). Данные сравнили с генетической «картой» 15 других видов млекопитающих.
В общей сложности было проанализировано более тысячи генов. Ученые выделили у китов 71 ген, способный подавлять злокачественные образования. Одиннадцать из этих генов коррелировали с большей продолжительностью жизни. Скорость оборота этих генов оказалась в 2,4 раз выше, чем у других млекопитающих.
Ученые пояснили, что предок семейства китообразных носил важный ген, известный как CXCR2. Этот ген регулирует иммунную функцию, повреждение ДНК и распространение опухолей. Многие гены связаны с остановкой деления клеток (старением), что способствует и подавлению рака.
Максимальное количество «антираковых» генов нашли у гренландского кита (единственного вида, способного жить около двухсот лет). Наименьшее число было зафиксировано у дельфинов-афалин.
Ученые отметили, что изучение генов, способных подавлять рак, важно и для людей. В ходе будущих научных работ они намерены проанализировать клеточные механизмы защиты от рака, а также других заболеваний и старения организма.
Ранее ученые исследовали голых землекопов — грызунов, практически не восприимчивых к раку. Они также обладают механизмом клеточной защиты от заболевания.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Мир24: последние новости
Итальянские ученые разгадали загадку стиля Леонардо да Винчи Итальянские ученые разгадали загадку стиля Леонардо да Винчи Бельгийский фотограф впервые сделал снимки желтого пингвина Бельгийский фотограф впервые сделал снимки желтого пингвина Швейцарская газета назвала «Спутник V» экспортным хитом России Швейцарская газета назвала «Спутник V» экспортным хитом России
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Это хамство!»: молодую жену Петросяна атаковали журналисты
00:41
«Это хамство!»: молодую жену Петросяна атаковали журналисты
Шоу-бизнес
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
00:39
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
В мире США
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
00:36
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
Происшествия
Видео отбора курсантов в Воронежской области
01:15
Видео отбора курсантов в Воронежской области
Армия
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
01:03
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
Общество
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
04:17
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
Политика
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
00:58
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
Происшествия
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
01:59
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение