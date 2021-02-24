У китов нашли генетическую «защиту» от рака 

Генетическое исследование показало, почему китообразные практически не болеют раком. Оказалось, что в ходе эволюции они выработали уникальную «защитную систему», сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Известно, что многие виды китов являются долгожителями и могут достигать возраста ста и более лет. Но с возрастом их клетки не перерождаются в злокачественные, как у многих других млекопитающих, включая человека.

Авторы нового исследования провели генетический анализ двух линий китообразных: Odontoceti (зубатые киты) и Mysticeti (усатые киты). Данные сравнили с генетической «картой» 15 других видов млекопитающих.

В общей сложности было проанализировано более тысячи генов. Ученые выделили у китов 71 ген, способный подавлять злокачественные образования. Одиннадцать из этих генов коррелировали с большей продолжительностью жизни. Скорость оборота этих генов оказалась в 2,4 раз выше, чем у других млекопитающих.

Ученые пояснили, что предок семейства китообразных носил важный ген, известный как CXCR2. Этот ген регулирует иммунную функцию, повреждение ДНК и распространение опухолей. Многие гены связаны с остановкой деления клеток (старением), что способствует и подавлению рака.

Максимальное количество «антираковых» генов нашли у гренландского кита (единственного вида, способного жить около двухсот лет). Наименьшее число было зафиксировано у дельфинов-афалин.

Ученые отметили, что изучение генов, способных подавлять рак, важно и для людей. В ходе будущих научных работ они намерены проанализировать клеточные механизмы защиты от рака, а также других заболеваний и старения организма.