Все новости на карте

Глава Microsoft обвинил российскую разведку в кибератаках. По словам Брэда Смита, речь идёт о событиях декабря прошлого года, когда хакеры получили доступ к системе Минфина и национальному управлению по телекоммуникациям.

Как писала The Washington Post, за кибератаками стояла группа Cozy Bear, якобы работающая на СВР.

Президент Microsoft сообщил, что у компании есть свидетельства причастности именно российской разведки к массовой кибератаке.

«Никаких признаков, которые бы привели к кому-то ещё», — сказал Смит во время трансляции на YouTube.

В то же время глава специализирующейся на кибербезопасности компании CrowdStrike Джордж Курц сообщил об отсутствии данных о причастности Москвы к атакам на федеральное правительство и коммерческие компании США.