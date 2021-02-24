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Москва

Глава Microsoft обвинил российскую разведку в кибератаках 

Говорит Москва 37 минут назад
Глава Microsoft обвинил российскую разведку в кибератаках. По словам Брэда Смита, речь идёт о событиях декабря прошлого года, когда хакеры получили доступ к системе Минфина и национальному управлению по телекоммуникациям.
Как писала The Washington Post, за кибератаками стояла группа Cozy Bear, якобы работающая на СВР.
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Президент Microsoft сообщил, что у компании есть свидетельства причастности именно российской разведки к массовой кибератаке.

«Никаких признаков, которые бы привели к кому-то ещё», — сказал Смит во время трансляции на YouTube.

В то же время глава специализирующейся на кибербезопасности компании CrowdStrike Джордж Курц сообщил об отсутствии данных о причастности Москвы к атакам на федеральное правительство и коммерческие компании США.
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Наука и техника , Видео , Microsoft , Washington Post , Москва , США
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