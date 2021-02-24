Вопреки расхожему мнению о глобальном потеплении, человечество ждет малый ледниковый период. Об этом предупредил океанолог, академик РАН Геннадий Матишов. Ученый уверен, что если бы сторонники теории о потеплении были правы, то лед в Арктике должен был давно растаять.

«Четыре года назад я был на Северном полюсе. Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления"», — признался Матишов в интервью «Российской газете».

С его слов, теплый период подошел к концу и климат повернулся в сторону холодного цикла. Недаром трескучие морозы периодически накрывают североамериканский континент и Ближний Восток.

«За последние 15 лет Таганрогский залив покрывался льдом в среднем на 54 дня в год. Для юга это необычно много и ближе к похолоданию», — добавил ученый.

Матишов подчеркнул, что климат цикличен и сейчас речь идет именно о постепенном похолодании. Впрочем, замерзать в ближайшие тысячу лет не придется, отметил академик РАН. Подобные изменения климата растянуты по времени и незаметны для человека.